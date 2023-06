“Rebel Moon”: Zak Snyder torna su Netflix

Il regista di "Army of the Dead" torna sulla piattaforma streaming con una nuova saga fantascientifica in due parti "Rebel Moon" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







I fan di Zack Snyder si segnino la data del 22 dicembre, quando su Netflix farà il suo debutto la prima delle due parti di "Rebel Moon", nuovo film del regista sulla piattaforma streaming, dopo “Army of the Dead” (2021). Già regista di cult come “300”, “Watchmen”, “L’Uomo d’Acciaio” torna con questa nuova saga fantascientifica.

La trama

Quando una pacifica colonia ai margini di una galassia si trova minacciata dagli eserciti di una forza tirannica, Kora (Sofia Boutella), una misteriosa sconosciuta che vive tra gli abitanti di un villaggio, diventa la loro speranza di sopravvivenza. Incaricata di trovare guerrieri pronti a unirsi a una lotta impossibile, Kora riunisce un piccolo gruppo di guerrieri: ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da mondi diversi che condividono la comune necessità di redenzione e vendetta. Mentre l'ombra di un intero Regno si abbatte sulla più improbabile delle lune, viene intrapresa una battaglia per il destino di una galassia, mentre nasce un nuovo esercito di eroi.

Il cast

Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, con Charlie Hunnam ed Anthony Hopkins come voce di "Jimmy". Nel cast anche Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi, Corey Stoll.