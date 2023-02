«Red 2»: cast, trama e trailer

Nuove avventure per Bruce Willis e John Malkovich, irresistibili agenti segreti in pensione John Malkovich, Mary-Louise Parker e Bruce Willis Alberto Rivaroli







Non capita spesso che un film d'evasione possa vantare (e non nel ruolo di protagonisti!) tre attori premiati con l'Oscar come Anthony Hopkins, Helen Mirren e Catherine Zeta-Jones. Se a questi aggiungiamo due superstar come Bruce Willis e John Malkovich, mattatori della pellicola in questione, otteniamo un titolo da non perdere: è «Red 2».

Chi ha visto il primo episodio sa che al centro della trama ci sono alcuni agenti segreti in pensione, costretti a tornare in azione per difendersi da un misterioso nemico che vuole chiudere loro la bocca per sempre. Sono Frank (Bruce Willis), che ritroviamo sposato con la sua Sarah (Mary-Lous Parker), e Marvin (John Malkovich). Stavolta, oltre a evitare nuove pesanti minacce ai loro danni, dovranno scoprire che fine ha fatto un'arma nucleare tanto piccola quanto micidiale.

Rispetto al primo episodio, i toni da commedia prevalgono sulle scene d'azione. A garantire una serta piacevole, poi, provvede il carisma degli interpreti. Piacevole.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=2VoXOKRfrfg

Cast

Genere: Azione

Uscita: 2013

Nazionalità: Canada - Francia - USA

Durata: 116'

Regista: Dean Parisot

Attori: Bruce Willis, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Mary-Louise Parker, Lee Byung-hun, Neal McDonough, David Thewlis, Helen Mirren, John Malkovich

Trama

L'ex agente speciale CIA Frank Moses riunisce la sua improbabile squadra di agenti segreti allo scopo di rintracciare un congegno nucleare portatile scomparso. Per riuscire nell'impresa, dovranno sopravvivere a un esercito di implacabili assassini, spietati terroristi, nonche' incontrollati ufficiali governativi desiderosi di accaparrarsi quest'arma di ultima generazione. È il sequel del film del 2010 Red, tratto dall'omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e disegnato da Cully Hamner.