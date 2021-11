“Red notice”: per catturare un ladro ce ne vuole un altro

Ryan Reynolds, Dwayne Johnson e Gal Gadot in un film d’azione targato Netflix Ryan Reynolds, Dwayne Johnson e Gal Gadot in "Red notice" Credit: © Netflix Paolo Fiorelli







I nemici dei miei nemici sono miei amici, recita un machiavellico detto. E così, un agente dell’Fbi decide di allearsi col secondo ladro d’arte più ricercato al mondo… per catturare il primo! Che poi è una donna che si fa chiamare l’Alfiere ed è interpretata da Gal Gadot (mentre nei panni dell’aspirante Numero 1 dei furti c’è Ryan Reynolds, e in quella del poliziotto Dwayne “The Rock” Johnson).

Date queste premesse, dovremmo aspettarci un intreccio scoppiettante di ribaltamenti di scena e dialoghi improntati all’ironia: ed è esattamente quello che offre il film scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber per Netflix. Non manca l’azione, certo: ma è sempre servita con leggerezza, come quando i due eroi, in volo su un elicottero, evitano di essere abbattuti da un missile… tenendo aperto il portellone e lasciandolo passare attraverso! E alla fine l’insolito “triello” avrà un esito decisamente inaspettato.