“Red”: se mi emoziono divento un panda!

Come una piccola Hulk... ma molto più tenera. Così la regista Domee Shi ha immaginato Mei, la protagonista di “Red”, il nuovo film Disney-Pixar, dall’11 marzo su Disney+.

Mei è una ragazzina che quando viene travolta dalle emozioni si trasforma in un enorme panda rosso. Come farà a continuare la sua vita normale a scuola e con gli amici? L’unica soluzione sarebbe quella di mantenersi sempre calma e controllata, ma non è la cosa che riesce meglio a un’adolescente...

A soli 32 anni Domee Shi ha già vinto un Oscar, nel 2019, per il cortometraggio “Bao”, che aveva come protagonista un raviolo cinese. «E a chi mi chiedeva perché fosse maschio rispondevo che ci sarebbe voluto un intero film per analizzare il rapporto tra madre e figlia» afferma. E ora eccolo qua: «Volevo esplorare i conflitti di una giovane ragazza adolescente, il modo in cui è combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e accettare la propria natura caotica» dice la regista.

«All’inizio Mei ama davvero il rapporto che ha con la madre, ma viene trascinata in nuove direzioni come tutte le persone della sua età. È una fase di grandi cambiamenti». Per l’edizione italiana il film si avvale di diverse voci famose: Ambra Angiolini e Sabrina Impacciatore danno vita a Helen e Lily (le cugine di Mei) e ci sono anche Marco Maccarini, nei panni di un conduttore radiofonico, e Federico Russo nel ruolo di un annunciatore televisivo.