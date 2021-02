“Red Sparrow”: cast, trama e trailer

Ve lo ricordate il video di What you waiting for? di Gwen Stefany? Lo ha girato proprio Francis Lawrence, che ritroviamo dietro la macchina da ripresa di Red Sparrow. Oltre a moltissimi video musicali, Lawrence ha diretto Constantine (il cinecomic sovrannaturale con Keanu Reeves), Io sono leggenda (con Will Smith che sfidava il mondo post apocalittico) e Come l'acqua per gli elefanti (con Reese Witherspoon). Ha già lavorato con Jennifer Lawrence: infatti, ha diretto gli ultimi tre capitoli della quadrilogia di Hunger Games.