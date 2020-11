“Resta con me”: trama, cast e trailer

Shailene Woodley e Sam Claflin si imbarcano in un difficile viaggio in mare in questo film tratto da una storia vera

Foto: Shailene Woodley e Sam Claflin in "Resta con me"

18 Novembre 2020 | 12:12 di Redazione Sorrisi

“Resta con me” è un film del 2018 tratto da una storia vera che vede protagonisti Shailene Woodley e Sam Claflin. Diretto da Baltasar Kormákur, racconta in un continuo alternarsi di flashback e realtà il naufragio di Richard Sharp e Tami Oldham Ashcraft. Un’intensa amicizia che si trasforma presto in un grande amore, il grande sogno dei due è quello di girare il mondo in barca. Lui è uno skipper esperto a cui viene chiesto di portare un veliero da Tahiti a San Diego, città natale di Tami. I due partono, ma la situazione si complicherà tragicamente.

La trama

Due anime gemelle s'incontrano: Tami, americana di 24 anni, vive lasciandosi trasportare dagli eventi, mantenendosi con lavoretti occasionali. Richard è inglese, ha 33 anni ed è un abile velista abituato a viaggiare in solitaria che si pone obiettivi sempre più lontani. Appena si conoscono capiscono di essere fatti l'una per l'altro e s'imbarcano, nel vero senso della parola, nell'avventura di riportare una barca a vela a San Diego, che fatalità vuole essere anche città natale di Tami. Il mare però si sa, è imprevedibile e li metterà a dura prova.

Il cast

Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas

Il trailer