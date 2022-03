“Restiamo amici”: cast, trama e trailer

Una divertente commedia avventurosa, tratta dal romanzo di Bruno Burbi "Si può essere amici per sempre" Redazione Sorrisi







Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2019

2019 Durata: 87'

87' Regista: Antonello Grimaldi

Antonello Grimaldi Attori: con Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido, Sveva Alviti, Mirko Trovato

Trama

Dal Brasile Gigi, che dice di essere in punto di morte, chiama l'amico vedovo e con figlio a carico Alessandro per chiedergli l'ultimo favore prima della dipartita: "prestargli" suo figlio, giusto il tempo di organizzare una truffa con un notaio, per ereditare tre milioni di euro che gli ha lasciato suo padre da intestare solo ad un ipotetico erede. Gigi però figli non ne ha ed è per questo che chiede aiuto all'amico, promettendogli, in cambio, una parte di eredità. Ma le cose prendono presto una piega inaspettata.

