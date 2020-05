“Ricatto d’amore”: cast, trama e trailer

19 Maggio 2020 | 10:25 di Redazione Sorrisi

"Ricatto d'amore" è una commedia romantica del 2009 che vede protagonisti Ryan Reynolds (Andrew) e Sandra Bullock (Margaret).

Margaret è il capo di Andrew in una casa editrice newyorchese, sempre esigente e poco incline a gentilezze o comportamenti rispettosi. Ma un bel giorno si ritroverà ad avere bisgno di Andrew per ottenere la cittadinanza americana. Lei, infatti, essendo nata in Canada è destinata a dover lasciare gli Stati Uniti prché non le hanno rinnovato il visto. I due iniziano così una finta relazione che li porterà a trascorrere un weekend dalla famiglia di lui.

Il film è ambientato per la maggior parte a Sitka, in Alaska (anche se le riprese sono effettivamente stata fatte nel Massachussets), luogo che creerà delle situazioni a dir poco imbarazzanti e divertenti.

Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: The Proposal

Uscita: 2009

Durata: 108'

Regista: Anne Fletcher

Attori: Sandra Bullock, Betty White, Denis O'Hare, Malin Akerman, Oscar Nuñez, Aasif Mandvi, Michael Nouri, Michael Mosley, Dale Place, Alicia Hunt, Alexis Garcia, Kortney Adams, Chris Whitney, Jerrell Lee Wesley, Gregg Edelman, Phyllis Kay, Kate Lacey, Gene Fleming, Mary Linda Rapelye, Anne Fletcher, B. Johnson, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson

Trama

Quando la potentissima dirigente editoriale Margaret (Sandra Bullock) rischia di essere deportata nella sua terra natale, il Canada, dichiara di essere fidanzata con il suo assistente Andrew (Ryan Reynolds), che non sospetta nulla e che lei ha tormentato per anni con ogni sorta di vessazioni. Lui accetta di partecipare all'imbroglio del falso fidanzamento, ma pone delle condizioni.

Trailer