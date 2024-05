“Ricchi a tutti i costi”, Christian De Sica e Angela Finocchiaro di nuovo insieme. Cast, trama e trailer

Il sequel di "Natale a tutti i costi" sarà disponibile dal 4 giugno Redazione Sorrisi







Netflix ha annunciato il nuovo film "Ricchi a tutti i costi", seguito di "Natale a tutti i costi", uscito a fine 2022. La famiglia composta da Christian De Sica e Angela Finocchiaro, insieme a Dharma Mangia Woods e Claudio Colica, torna protagonista di questa commedia. Nel cast torna anche Fioretta Mari, questa volta accompagnata da Ninni Bruschetta. Con loro anche Fernando Albizu, Irma Carolina Di Monte, Teresa Piergentili e Darko Perić. Anche questo sequel è scritto e diretto da Giovanni Bognetti ed è in arrivo su Netflix dal 4 giugno.

Il cast

Scritto e diretto da Giovanni Bognetti

da Giovanni Bognetti Produttori: Alessandro Usai e Iginio Straffi

Alessandro Usai e Iginio Straffi Prodotto da: Colorado Film (Gruppo Rainbow) in associazione con Sony Pictures International Productions

Colorado Film (Gruppo Rainbow) in associazione con Sony Pictures International Productions Attori: Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods, Claudio Colica, Fioretta Mari, Ninni Bruschetta, Fernando Albizu, Irma Carolina Di Monte, Teresa Piergentili, Darko Perić

La trama

Dopo le vicende di "Natale a tutti i costi", la famiglia Delle Fave parte per una nuova avventura a Minorca. L'obiettivo è proteggere la nonna (e la sua ricca eredità) dalle grinfie del viscido Nunzio, che ha sedotto l'anziana donna e ha in programma di sposarla, portarla con sé in Sud America e, probabilmente, farla sparire il qualche recondito anfratto del Rio delle Amazzoni. Anna trascina marito e figli in un folle piano: uccidere il futuro sposo a pochi giorni dalle nozze, per salvare la madre. Tra liti in famiglia, vecchi dissapori e tragedie sfiorate, i killer improvvisati scopriranno ancora una volta che il vero tesoro è essere una famiglia.

