“Richard Jewell”: cast, trama e trailer

Un film diretto da Clint Eastwood basato su fatti realmente accaduti Richard Jewell Credit: © Warner Lorenzo Di Palma







Cosa può accadere quando quel che viene riportato oscura la verità? Basato su fatti realmente accaduti, “Richard Jewell” è un film diretto da Clint Eastwood sulla storia di una guardia di sicurezza, chiamato appunto Richard Jewell, che trova una bomba ad Atlanta nel 1996, salvando numerose vite e diventando un eroe. Ma in pochi giorni, l’aspirante alle forze dell’ordine diventa il sospettato numero uno dell’FBI, diffamato sia dalla stampa che dalla popolazione e assiste al crollo della sua vita. Rivoltosi a un avvocato indipendente, Jewell professa con fermezza la sua innocenza, ma scopre di doversi scontrare con i poteri combinati dell’FBI, del GBI e dell’APD e il suo legale tenta di impedire a Richard di fidarsi delle stesse persone che cercano di distruggerlo.

La sceneggiatura è in gran parte basata sull’articolo di Vanity Fair “American Nightmare — The Ballad of Richard Jewell” di Marie Brenner ed Eastwood ha chiamato a interpretarla i premi Oscar Sam Rockwell (“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”) nei panni di Watson Bryant, e Kathy Bates (“Misery non deve morire”, “American Horror Story” in Tv) in quelli di Bobi, la madre di Richard; Jon Hamm (“Baby Driver – Il genio della fuga”) che è l’investigatore capo dell’FBI; Olivia Wilde (“La vita in un attimo”) nei panni di Kathy Scruggs la giornalista dell’Atlanta Journal-Constitution, e Paul Walter Hauser (“Tonya”) che impersona Richard Jewell.

Trailer

Cast

Genere: Biografico

Titolo originale: Richard Jewell

Uscita: 2019

Nazionalità: USA

Regista: Clint Eastwood

Attori: Sam Rockwell, Kathy Bates, John Hamm, Olivia Wilde, Paul Walter Hauser

Trama

Atlanta, Georgia. Richard Jewell è un trentenne sovrappeso che vive ancora con la mamma e si considera un tutore della legge, ma in realtà svolge per lo più lavoretti di sorveglianza. Durante le Olimpiadi del 1996 una bomba esplode provocando la morte di una persona. A scongiurare una strage è proprio lui Richard, che lavora lì come guardia di sicurezza e, scovando uno zaino sospetto, evacua l'area in cui si trova. Tuttavia, non passerà molto prima che i sospetti si concentrino su di lui, sconvolgendogli l'esistenza.