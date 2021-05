“Ricomincio da me”: cast, trama e trailer

Una classica commedia hollywoodiana che regala a Jennifer Lopez un nuovo ruolo da donna in carriera Jennifer Lopez Redazione Sorrisi







Una classica commedia hollywoodiana che regala a Jennifer Lopez un nuovo ruolo da donna in carriera. In "Ricomincio da me" interpreta Maya, impiegata di un grande magazzino newyorkese che guadagna poco e non ha prospettive: la promozione di un collega più giovane e senza esperienza sembra la classica goccia. Per consolarla i colleghi creano a sua insaputa un falso profilo social dal quale risulta che Maya è laureata, parla il cinese e (come dimostra una foto, falsa pure quella) conosce personalmente l’ex presidente Obama. Una grande azienda ben presto le offrirà un posto prestigioso: Jennifer riuscirà a tenere la parte (e il nuovo lavoro)?

Cast

Genere : Commedia

: Commedia Titolo originale: Second Act

Second Act Uscita: 2018

2018 Durata : 103’

: 103’ Regista : Peter Segal

: Peter Segal Attori: Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Treat Williams

Trama

Maya ha quarant'anni, di cui quindici passati a fare la commessa. Sembra essere arrivata l'ora della promozione, ma i suoi titoli di studio non sono equiparabili a quelli dei manager più giovani. In piena crisi esistenziale, viene aiutata dai suoi amici storici a costruirsi una nuova vita "digitale" in cui la sua istruzione e le sue esperienze appaiono più idonee per il lavoro di consulente in una grande azienda di cosmetici. Una volta conquistato il lavoro dei suoi sogni dovrà però fare i conti con le sue bugie.

