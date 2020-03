“Ricomincio da noi”: trama, cast e trailer

In questa commedia dai toni rosa una signora dell'alta borghesia si rifugia dalla sorella e scopre una vita completamente nuova

17 Marzo 2020 | 10:15 di Redazione Sorrisi

"Ricomincio da noi" è una commedia del 2017 che racconta come si può riprendere in mano la propria vita anche in tarda età. Quando Sandra scopre che il marito, rispettabile campione di tennis, la tradisce da anni con un'amica, si rifugia dalla sorella Elizabeth che conduce una vita molto diversa dalla sua. Sarà l'inizio di una rinascita, anche romantica. Protagonisti sono Imelda Staunton e Timothy Spall.

La trama

Quando Sandra, signora dell’alta borghesia, scopre che il marito la tradisce da anni con un’amica, lo lascia e si rifugia dalla sorella Elizabeth. Le due non si frequentano da molto tempo e con lei la protagonista inizia una vita più modesta, ma più movimentata. Dopo un’iniziale diffidenza, riuscirà a lasciarsi andare e a riprendere in mano la propria vita. Entrerà a farne parte anche Charlie, un eccentrico restauratore che vive su una barca.

Il cast

Regista: Richard Loncraine

Cast: Imelda Staunton, Timothy Spall

Il trailer