“Ridatemi mia moglie”: annunciato il cast della nuova commedia Sky

26 Novembre 2020 | 15:33 di Giulia Ausani

Ecco il cast e le prime immagini di "Ridatemi mia moglie", commedia in due parti diretta da Alessandro Genovesi che arriverà prossimamente su Sky e Now Tv.

Adattamento della sitcom britannica "I want my wife back", "Ridatemi mia moglie" racconta la storia di Giovanni (Fabio De Luigi) e Chiara (Anita Caprioli). Dopo anni di matrimonio il loro rapporto è ormai logoro e Chiara decide di lasciare Giovanni. Fa le valigie e se ne va proprio quando lui le sta organizzando una festa di compleanno a sorpresa. Mentre aspetta la festeggiata, trova la lettera di addio che Chiara aveva scritto per poi buttarla via. Giovanni allora ricomincia a pensare a cosa sia andato storto nel loro rapporto e cerca di capire come fare per far tornare la moglie.

Oltre a De Luigi e Caprioli, nel cast ci sono anche Diego Abatantuono e Carla Signoris nei panni dei genitori di Chiara; Alessandro Betti nel ruolo di Antonio, capo ufficio di Giovanni nonché suo amico; e Diana Del Bufalo nei panni di Lucia, sorella minore di Chiara.

La miniserie segna il debutto televisivo del regista Alessandro Genovesi.