Rio: trama, trailer e curiosità

Basato su una storia vera, un film di animazione del 2010 diretto da Carlos Saldanha Rio







Targato Blue Sky Studios e Twentieth Century Fox Animation, Rio nasce dall’immaginazione del regista Carlos Saldanha, che ha diretto o co-diretto anche i successi d’animazione L’era glaciale, Robots, L’Era glaciale 2 – Il disgelo e L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri. Il regista ha voluto esprimere l’amore per la sua città natale attraverso la storia di un uccello addomesticato e saputello che vive l’avventura di una vita nella sfavillante terra carioca. «Ho lavorato alcuni anni sui film de L’era glaciale e mi sono divertito moltissimo a immergermi in quel mondo abitato da personaggi straordinari», spiega Saldanha, ma «Rio è per me un viaggio più personale». La colonna sonora vanta il contributo di una nutrita schiera di stelle musicali, tra cui will.i.am (dei Black Eyed Peas), Jamie Foxx, Bebel Gilberto, Taio Cruz, Ester Dean, Siedah Garrett, Jemaine Clement e il celebre percussionista brasiliano Carlinhos Brown, oltre al compositore John Powell – tutti guidati dalla leggenda della musica brasiliana, nonché produttore esecutivo delle musiche, Sergio Mendes. Le voci italiane dei personaggi sono di Victoria Cabello (Gioiel), Fabio De Luigi (Blu), Pino Insegno (Rafael), Mario Biondi (Miguel), Josè Altafini (Luiz), Emilio Carelli (Tipa) e Francesco Castelnuovo (Armando). Il film è basato su una storia vera di un’ara di Spix di nome Elvis il cui proprietario ha scelto di restituire alla natura nell’ottica di preservarne la specie.

Il Trailer

La Trama

Blu è un ara macao addomesticato, non ha mai imparato a volare e conduce una vita comoda insieme alla sua migliore amica e proprietaria, Linda, nella cittadina di Moose Lake, nel Minnesota. Blu e Linda pensano che il pennuto sia l’ultimo esemplare della sua specie ma, quando vengono a sapere dell’esistenza di un altro ara macao a Rio de Janeiro, decidono di partire alla volta della lontana ed esotica terra carioca per trovare Gioiel, controparte femminile di Blu. Non molto tempo dopo il loro arrivo, Blu e Gioiel vengono rapiti da un gruppo di trafficanti di animali. Con l’aiuto di Gioiel, che sa come cavarsela per strada, e di un gruppo di spiritosi uccelli di città dalla parlantina sciolta, Blu riesce a fuggire. E ora, con i nuovi amici al suo fianco, il pennuto dovrà trovare il coraggio di imparare a volare, mettere i bastoni fra le ruote ai rapitori che sono sulle loro tracce e tornare da Linda, la migliore amica che un uccello possa avere.