“Rise”: la versa storia del riscatto di una famiglia grazie allo sport

È quella di Antetokounmpo, campione di basket, la cui vita è raccontata dal film di Disney+ “Rise - La vera storia di Antetokounmpo” Credit: © Disney+ Barbara Mosconi







Si puo' vedere su

Giannis Antetokounmpo è oggi una delle lucenti stelle del basket mondiale. Ha 27 anni, è alto due metri e 11 centimetri, porta il 52 e mezzo di scarpe e nell’ultimo campionato americano Nba con i Milwaukee Bucks ha guadagnato ben 27 milioni di dollari. Ma la cosa più incredibile è la sua storia, o meglio la storia della sua famiglia. A raccontarla, come un classico sogno che si è avverato, ci pensa “Rise - La vera storia di Antetokounmpo”.

Con i genitori Vera e Charles che partono dalla Nigeria e approdano in Grecia, dove fanno i venditori ambulanti, e crescono come possono i quattro figli, Thanasis, Kostas, Giannis e Alex. Vivono in povertà in un quartiere a nord di Atene, considerati clandestini, ma uniti e inseparabili nonostante le difficoltà. «Quando una persona nella famiglia segna, tutta la famiglia segna» recita una battuta del film. Infatti a un certo punto, giocando per strada, i ragazzi vengono notati da un talent scout. Giannis viene ingaggiato da una squadra di basket di Atene e dimostra così grande talento che a 19 anni viene scelto da un team americano. Lo seguiranno anche Thanasis e Kostas con tutti gli onori. Il sogno si è avverato ed è diventato un film.