“Ritorno al Bosco dei 100 Acri”: trama, cast e trailer

19 Maggio 2020 | 09:55 di Redazione Sorrisi

Christopher Robin da bambino aveva un amico davvero speciale: il dolcissimo Winnie the Pooh. Poi per Christopher il tempo è passato: è diventato grande, è andato in collegio, ha fatto la guerra, ha messo su famiglia e adesso è un uomo grigio e triste.

Ma un giorno l’orsetto goloso di miele ricompare nella sua vita. Da principio Christopher cercherà di riportare Winnie nel Bosco dei 100 Acri, il magico mondo dove vive con i suoi amici, ma poi imparerà a riscoprire la purezza con cui trascorreva la sua infanzia.

Il film del 2018 con Ewan McGregor è una favola senza età per tutti quelli (e sono molti) che sono cresciuti con i personaggi creati da A.A. Milne in tanti libri e film. E non finisce qui: su Disney+ possibile recuperare tutti i lungometraggi dedicati all’orsetto, da “T come Tigro” a “Pimpi, piccolo grande eroe”. Per passare il testimone di questo mondo magico alle prossime generazioni.

• I film da guardare su Disney+



Cast

Titolo originale: Christopher Robin

Anno: 2018

Durata: 104'

Regia: Marc Forster



Attori: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss, Oliver Ford Davies, Ronke Adekoluejo



Trama

Il Bosco dei 100 Acri apre le porte al nostro mondo. Parti con Pooh, Pimpi, Tigro, Ih-Oh e tutta la banda per una nuova avventura alla volta di Londra per aiutare Christopher Robon a trovare la sua valigetta smarrita… perché i migliori amici si vedono nel momento del bisogno.

Trailer