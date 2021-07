“Ritorno al crimine”: il sequel di “Non ci resta che il crimine” su Sky Cinema e Now

In prima tv il secondo film con Alessandro Gassmann, Marco Giallini e Gian Marco Tognazzi "Non ci resta che il crimine" Credit: © Sky Redazione Sorrisi







Va in onda in prima tv assoluta il 12 luglio su Sky Cinema e in streaming su Now “Non ci resta che il crimine” il sequel di “Non ci resta che il crimine”. Il film Sky Original è nuovamente diretto da Massimiliano Bruno e spazia tra commedia e action movie, giocando con i viaggi nel tempo. Se nel primo capitolo i protagonisti erano alle prese con la banda della Magliana, questa volta lo scontro si sposta da Roma a Napoli, quella contemporanea e quella del 1982.

La trama

Sebastiano (Alessandro Gassmann), Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gian Marco Tognazzi) e Gianfranco (Massimiliano Bruno) si ritrovano a Montecarlo sulle tracce della dirompente ragazza che aveva rapito il cuore di uno e i soldi di tutti. Ma nel frattempo la vita va avanti e i quattro amici di sempre dovranno fare i conti con un marito, Ranieri (Carlo Buccirosso), spregiudicato mercante d’arte, una figlia contesa, Lorella (Giulia Bevilacqua), e un boss, Renatino (Edoardo Leo), più implacabile che mai e con un passato che torna con le pistole in pugno e intenzioni tutt’altro che pacifiche. Gianfranco Gallo interpreta un fantomatico camorrista detto O’ Rattuso.

Il trailer

Il cast

Nel cast de “Non ci resta che il crimine” troviamo Alessandro Gassmann, Marco Giaallini, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi, Carlo Buccirosso, Giulia Bevilacqua, Massimiliano Bruno, Gianfranco Gallo e Loretta Goggi.