“Road House”, un pugile è per sempre

Non mancano pugni, sparatorie e auto a tutta velocità nel film “Road House”, in arrivo su Prime Video il 21 marzo. Si tratta del remake di “Il duro del road house”, interpretato da Patrick Swayze nel 1989.

Stavolta il protagonista è Jake Gyllenhaal nei panni di Elwood Dalton, un ex pugile professionista caduto in disgrazia che per campare diventa buttafuori a Florida Keys, vicino a Miami. La clientela è irrequieta, un investitore ricco vuole acquistare la zona e farci un resort di lusso, un ex “collega” di Elwood (il pugile Conor McGregor) arriva ad aggiungere pepe alla situazione. Elwood dovrà sfoderare tutta la sua conoscenza della boxe in più di un’occasione. Il mix di azione e muscoli in vista è assicurato.