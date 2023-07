“Robots”, quando un androide si innamora

Su Prime Video arriva una commedia fantascientifica con Jack Whitehall e Shailene Woodley Jack Whitehall e Shailene Woodley in "Robots" Credit: © Prime Video Matteo Valsecchi







Su Prime Video il 17 luglio è arrivato questo spassoso film, un interessante mix tra fantascienza e commedia. “Robots” racconta una storia ambientata in un futuro non lontano in cui gli esseri umani hanno inventato dei robot per occuparsi dei lavori meno ricercati.

Al centro della storia troviamo Charles (Jack Whitehall) ed Elaine (Shailene Woodley): lui è un donnaiolo incallito, lei una cacciatrice di dote. Entrambi hanno dei sosia robot che utilizzano per truffare le persone. Quando, però, Charles ed Elaine si incontrano e cercano di ingannarsi a vicenda succede la cosa più inattesa: i loro robot finiscono per innamorarsi l’uno dell’altra e scappano via. Così i due umani sono costretti a collaborare per ritrovarli.

Il trailer