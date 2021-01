“Rocketman”: cast, trama e trailer

A distanza di quasi due anni dall'uscita al cinema, arriva in prima tv in chiaro il biopic che racconta la storia di Elton John

Foto: Taron Egerton in una scena del film nei panni di Elton John

28 Gennaio 2021 | 11:12 di Redazione Sorrisi

A distanza di quasi due anni dall'uscita al cinema, arriva in prima tv in chiaro il biopic che racconta la storia di Elton John: "Rocketman". A dirigere la pellicola è Dexter Fletcher, che aveva già sostituito Bryan Singer alla regia di "Bohemian Rhapsody".

• "Rocketman", il film sulla vita di Elton John



Non si tratta di un biopic nel senso classico del termine quanto piuttosto di un musical biografico, con vere e proprie coreografie e diversi personaggi che cantano le canzoni della rockstar inglese. Lo stesso regista ha dichiarato di aver inserito nel film degli elementi surreali, come ad esempio una scena in cui Elton John e il suo pubblico si sollevano da terra durante un concerto. Lo stesso Elton John ha però detto che "Rocketman" è comunque «il più onesto possibile» nel raccontare la sua vita, senza risparmiare i momenti più difficili e meno patinati.

A interpretare Elton John è Taron Egerton ("Kingsman"), che canta personalmente tutte le canzoni del film. Nel cast anche Richard Madden (è John Reid, manager e amante di Elton John), Jamie Bell (è Bernie Taupin), Bryce Dallas Howard (Sheila Eileen, la madre di Elton John) e Stephen Graham.

Cast

Genere: Biografico

Uscita: 2019

Durata: 121'

Regista: Dexter Fletcher

Attori: Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden

Trama

La pellicola, vincitrice del premio Oscar per la miglior canzone, racconta la vita di Reginald Dwight, rockstar multimilionaria nota al mondo con il nome d'arte di Elton Hercules John. Il racconto scorre a ritroso, partendo da una seduta di alcolisti anonimi. Qui John trova il modo di affrontare i demoni del proprio passato, ripercorrere i passi che l'hanno condotto in quello stato, ma anche i prodigiosi primi passi alla Royal Academy of Music fino alla sua duratura collaborazione con Bernie Taupin.

Trailer