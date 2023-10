«Rocky Balboa»: cast, trama e trailer

Il sesto capitolo di una delle saghe più amate dal pubblico Sylvester Stallone in una scena Alberto Rivaroli







Per gli appassionati della saga pugilistica più amata di Hollywood l'appuntamento è con «Rocky Balboa» (2006), sesto capitolo delle avventure del campione reso immortale da Sylvester Stallone.

Quello che riappare sullo schermo dopo molto tempo («Rocky V», l'episodio precedente, risale al 1990) è un Balboa decisamente diverso: alla soglia dei sessant'anni, è rimasto vedovo e gestisce un ristorante a Philadelphia, nel quale intrattiene i clienti con i racconti delle sue imprese sportive. La sua fama però non si è offuscata, tant'è vero che, durante una trasmisisone televisiva, una simulazione al computer sentenzia che Rocky è superiore al campione in carica dei massimi Mason Dixon (Antonio Tarver). Stizzito, quest'ultimo fa di tutto per organizzare un match-esibizione (tanto improbabile quanto suggestivo) proprio contro Rocky che, dopo qualche titubanza, decide di accettare. E, come al solito, una volta sul ring saprà soprendere tutti...

Anche stavolta il carisma di Stallone e del suo personaggio sono più forti delle incongruenze della sceneggiatura, e i fan non possono che entusiasmarsi nel rivedere il loro beniamino salire sul quadrato...

Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: Rocky Balboa

Uscita: 2006

Nazionalità: USA

Durata: 102'

Regista: Sylvester Stallone

Attori: Sylvester Stallone, Milo Ventimiglia, Tony Burton, Burt Young, Antonio Tarver, Geraldine Hughes

Trama

Gli anni d'oro del successo sono ormai molto lontani per Rocky Balboa; vedovo da tempo, in quanto ha perso l'amata moglie Adriana, l'ex campione soffre ancora di più per l'allontanamento di suo figlio. Rocky gestisce ora un ristorante dove i clienti vanno spesso per sentirsi raccontare le storie dei sui epici incontri di boxe. Ma il richiamo del ring è troppo forte e Balboa accetta di sfidare il campione del mondo in carica dei pesi massimi, il terribile Mason "the Line" Dixon.