“Rocky II”: cast, trama e trailer

"Rocky II", secondo capitolo della saga di Rocky Balboa, il popolarissimo pugile interpretato da Sylvester Stallone, segna l'esordio alla regia dello stesso Stallone, e prende il via dall'ultima scena del primo capitolo: al termine di un incontro quasi selvaggio per intensità, negli spogliatoi si accende lo scontro verbale tra il campione del mondo Apollo Creed (Carl Weathers) e il sorprendente Balboa che, pur sconfitto ai punti a causa di un verdetto molto discutibile, esce dal ring come il trionfatore morale della serata. In realtà, al di là delle battute salaci, ai due atleti e a tutti gli addetti ai lavori è chiaro che, a questo punto, se non vuole perdere la faccia Apollo sarà costretto a concedere la rivincita a Rocky: e, potete giurarci, più che un match sarà una guerra... Visto il grande successo del primo film, Stallone ne realizza un sequel a uso e consumo dei fan, senza sorprese e con un epico e memorabile finale. Per la cronaca, il verdetto del botteghino fu trionfale. Ma sul ring come finirà?

Trailer

Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: Rocky II

Uscita: 1979

Nazionalità: USA

Durata: 119'

Regista: Sylvester Stallone

Attori: Sylvester Stallone, Carl Weathers, Sylvia Meals, Frank McRae, Stu Nahan, Paul J. Micale, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith

Trama

Rocky si è ritirato dal ring dopo l'ultimo incontro con Apollo Creed. Dopo il matrimonio con Adriana e la nascita di un figlio, cerca un lavoro per provvedere alla famiglia, ma non è facile. Quando Apollo Creed, tornato a Los Angeles, a causa di pesanti critiche da parte dei tifosi che lo accusano di aver truccato il precedente match contro Balboa, intimorito dall'idea di non essere più il migliore, decide di organizzare organizzare un incontro; Rocky dovrà tornare in forma e vincere per Adriana.