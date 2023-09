“Rocky III”: cast, trama e trailer

Guai in vista per il pugile interpretato da Sylvester Stallone... Sylvester Stallone e Mr. T in una scena Alberto Rivaroli







Torna l'appuntamento con la saga del pugile più popolare di Hollywood: con "Rocky III". Scritto diretto e interpretato da Sylvester Stallone, il film del 1982 propone Rocky Balboa in una veste davvero inconsueta: dopo la vittoria contro Apolllo Creed e la conquista del titolo mondiale, ha difeso più volte senza problemi la corona iridata. Ricchissimo e famoso, vorrebbe ritirarsi, ma la sfida lanciatagli da un pugile emergente, Clubber Lang (Mr. T, popolarissimo negli Anni 80 grazie alla serie "A Team") lo convince a tornare sul ring. Pessima idea: Lang ha molta più voglia di combattere di Rocky e non solo vince per knock out, ma gli impartisce una durissima lezione.

Ad aiutare il campione italoamericano a risollevarsi sarà un alleato davvero imprevisto: Apollo Creed (Carl Weathers), suo acerrimo rivale nei primi due film. Con il suo aiuto Rocky cerca di ritrovare se stesso, ma l'umiliazione subita da Lang non sarà facile da cancellare...

Come i precedenti, amche questo film punta soprattutto sulle spettacolari scene di combattimento: al suo successo comunque ha contribuito non poco anche la canzone più nota della colonna sonora. Si tratta di «Eye of the tiger», interpretata dai Survivor: un brano trascinante che ancora oggi viene programmato dalle radio di tutto il mondo, e che all'epoca diede al film di Stallone una spinta formidabile.

Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: Rocky III

Uscita: 1982

Nazionalità: USA

Durata: 99'

Regista: Sylvester Stallone

Attori: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burgess Meredith, Mr. T

Trama

Ritroviamo i personaggi dove li avevamo lasciati nel secondo episodio, alla fine del quale Rocky era diventato campione dei pesi massimi battendo Apollo Creed. Inizia però a rammollirsi nel mondo dello spettacolo, finché una giovane promessa del puglilato non lo sconfigge. In più, deve superare la morte del suo manager, che lo ha molto provato psicologicamente. Inizia quindi l'ennesima sfida per il celebre pugile: a risollevarsi lo aiuterà allendanolo proprio Apollo Creed, diventato nel frattempo suo grande amico.