“Rocky IV”: cast, trama e trailer

Stallone vola a Mosca per una sfida impossibile... Sylvester Stallone e Dolph Lundgren in «Rocky IV»







La saga di Rocky Balboa giunge al suo quarto capitolo con "Rocky IV" del 1985. Anche stavolta, oltre a interpretare il protagonista, Sylvester Stallone scrive il soggetto e dirige: il risultato è un film che, nonostante la sua disarmante inverosimiglianza (o magari proprio a causa di essa), è rimasto impresso nella memoria popolare.

Merito probabilmente di un personaggio, Ivan Drago (Dolph Lundgren), troppo cattivo per essere vero: si tratta di un erculeo pugile sovietico, giunto in America per una serie di esibizioni. A sfidarlo, nonostante si sa ritirato da alcuni anni, è Apollo Creed (Carl Weathers), l'ex campione dei massimi che, dopo aver perso il titolo per mano di Rocky, è finito nel dimenticatoio. Ansioso di rilanciarsi, Apollo decide di incrociare i guantoni con Drago ma l'incontro prende una piega drammatica e inattesa.

A questo punto tocca a Rocky salvare l'onore del pugilato statunitense: Balboa raccoglie la sfida, vola in Russia e, dopo un massacrante periodo di allenamenti, sale sul ring contro un avversario spietato, che sembra invulnerabile. Con Rocky, però, non è mai detta l'ultima parola...

Sarebbe facile sorridere di una trama che contrappone Bene e Male come in una favola per bambini: basti pensare che, in una scena rimasta famosa, mentre Rocky si danna l'anima correndo nei boschi con un tronco sulle spalle, Drago si sottopone a iniezioni presumibilmente «proibite»...

Quel che è certo è che Stallone fa centro ancora una volta, mescolando spettacolo, dramma e buoni sentimenti in un'avventura che, trent'anni dopo, ancora appassiona i suoi fan.

Trailer

Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: Rocky IV

Uscita: 1985

Nazionalità: USA

Durata: 91'

Regista: Sylvester Stallone

Attori: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Michael Pataki, R.J. Adams, Dolph Lundgren, Brigitte Nielsen

Trama

