“Rosaline”: il trailer del film che rivisita “Romeo e Giulietta”

La storia di "Romeo e Giulietta" come non si è mai vista: dal punto di vista di "Rosaline", che dà il titolo al nuovo film in arrivo su Disney+ il 14 ottobre.

La tragedia di William Shakespeare ha ispirato diversi adattamenti cinematografici, ma questa volta lo spunto arriva da un altro libro, cioè "When you were mine" (in Italia "Io, Romeo & Giulietta" per De Agostini, 2015), romanzo young adult di Rebecca Serle che riprende per l’appunto la storia dei due innamorati raccontando la versione di Rosaline, cugina di Giulietta ed ex ragazza di Romeo.

Si tratta, naturalmente, di una rivisitazione leggera del dramma shakesperiano "Romeo e Giulietta", diretto da Karen Maine sulla sceneggiatura di Scott Neustadter e Michael H. Weber. Interprete della protagonista Rosaline è Kaitlyn Dever, attrice già molto nota, soprattutto in televisione nelle serie "Unbelievable" e "Dopesick - Dichiarazione di dipendenza": entrambe le hanno fatto ottenere una candidatura al Golden Globe.

La trama di "Rosaline"

La cugina di Giulietta, Rosaline (Kaitlyn Dever), è l'ex di Romeo (Kyle Allen). Con il cuore spezzato, dopo che lui incontra Giulietta (Isabela Merced) e inizia a corteggiarla, organizza un piano per sabotare la famosa storia d'amore e riconquistare il suo uomo.

