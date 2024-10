“Rumba therapy”: cast, trama e trailer

Una simpatica commedia francese diretta e interpretata da Franck Dubosc Redazione Sorrisi







Franck Dubosc torna dietro la macchina da presa, dopo il debutto del 2018 di "Tutti in piedi" (da cui il remake italiano "Corro da te"). Affiancato dalla giovanissima Louna Espinosa, nel suo primo ruolo da protagonista, Frank Dubosc dirige se stesso nei panni di Tony, un uomo di cinquant’anni che ha ormai rinunciato a molti dei suoi sogni e allontanato gli affetti. Non è troppo tardi però per ritrovare la figlia di 20 anni che non ha mai conosciuto, a passo di danza Tony prova a entrare nella vita di Maria e a guadagnarsi un posto nel suo cuore.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2022

2022 Titolo Originale : Rumba la Vie

: Rumba la Vie Nazione : Francia

: Francia Durata : 102'

: 102' Regista: Franck Dubosc

Franck Dubosc Attori: Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin, Marie-Philomène Nga

Trama

È la storia di Tony, un uomo che vive da solo in una isolata in campagna sin da quando è stato abbandonato dalla moglie, che è andata via insieme alla figlioletta. Ormai cinquantenne, Tony lavora come autista di scuolabus e trascorre il resto delle sue giornate in solitaria, circondato solo da campi e natura. Dopo aver avuto un grave problema al cuore, l'uomo decide che è giunto il momento di affrontare il suo passato: vuole conoscere sua figlia Maria. Avendo saputo che la giovane è un insegnante di ballo, Tony si iscrive a un corso di rumba…

