Russell Crowe, su Rete 4 quattro prime serate

24 Marzo 2020 | 12:38 di Redazione Sorrisi

A partire da domenica 29 marzo alle 21.25 su Rete 4 l'appuntamento in prima serata è con Russel Crowe e i suoi film. Tanti gli eroi interpretati dall'attore premio Oscar che torneranno sul piccolo schermo in quattro pellicole scelte dalla rete Mediaset: "Un'ottima annata", "The next three days", "Robin Hood" e "Il gladiatore".

Si parte domenica con "Un'ottima annata", protagonista è un uomo d'affari alla riceerca di se stesso. Nel cast troviamo Marion Cotillard, Freddie Highmore e Valeria Bruni Tedeschi, guidati dalla regia di Ridley Scott.

Il secondo appuntamento è con "The next three days" di Paul Haggis. Una donna innocente si trova in carcere per omicidio e Crowe interpreta il marito, un uomo normale disposto a tutto per riunire la famiglia. Nel cast: Elizabeth Banks, Liam Neeson, Olivia Wilde e Moran Atias.

Per il terzo film in programmazione torna la coppia Ridely Scott - Crowe. Si tratta di "Robin Hood" e racconta l'uomo prima della leggenda e l'incontro tra Robin e Marion. Nel cast: Cat Blanchett, Max Von Sydow e William Hurt.

Ultimo appuntamento della rassegna è ovviamente con "Il gladiatore". Alla regia, ancora una volta, Ridley Scott che racconta l'epopea dell'indimenticabile generale dell'esercito romano Massimo Decimo Meridio. Cinque premi Oscar nel 2001, tra cui quello allo stesso Crowe come miglior attore protagonista. Nel cast anche Joaquin Phoenix, Richard Harris e Oliver Reed.