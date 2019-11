Ryan Reynolds in “6 Underground”: trama, cast e trailer

14 Novembre 2019 | 16:37 di Redazione Sorrisi

«Dicono che nessuno può salvare il mondo. Ecco Nessuno». Questo è il claim di "6 Underground", il nuovo film di Michael Bay in arrivo il 13 dicembre su Netflix. Il protagonista è Ryan Reynolds, che interpreta un miliardario genio della tecnologia che assembla un gruppo di "fantasmi", 6 persone che hanno finto la loro morte per combattere il crimine nel mondo a modo loro, senza gli "obblighi" della legge.



Il trailer mostra come i classici tratti dei film di Michael Bay ci siano tutti: azione, adrenalina, effetti speciali e tante esplosioni sono all'ordine del giorno, compresi grandi inseguimenti e acrobazie a bordo di auto sportive. Il nuovissimo filmato dedicato a Firenze, invece, mostra come la produzione sia riuscita, per la prima volta, a far "esplodere" Firenze con scene adrenaliniche tra il Duomo, gli Uffizi e le strade storiche della città.



Trama

"6 Underground" introduce un nuovo modello di eroe d'azione. Sei individui provenienti da tutto il mondo, ognuno il migliore nel proprio campo, sono stati scelti non solo per le loro abilità, ma per il desiderio comune di cancellare il loro passato per cambiare il futuro. La squadra è riunita da un enigmatico leader (Ryan Reynolds), la cui unica missione nella vita è garantire che, mentre lui e i suoi compagni non saranno mai ricordati, le loro azioni lo saranno sicuramente.

Cast

Diretto da: Michael Bay

Scritto da: Paul Wernick & Rhett Reese

Prodotto da: David Ellison, Don Granger, Dana Goldberg, Ian Bryce

Co-prodotto da: Jonathan Hook, Michael Kase

Produttore esecutivo: Matthew Cohan



Cast: Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy, Lior Raz, Payman Maadi e Dave Franco

Trailer