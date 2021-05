“Safe House – Nessuno è al sicuro”: trama, trailer e perché vederlo

Denzel Washington e Ryan Reynolds sono i protagonisti di questo thriller ad alta tensione diretto da Daniel Espinosa Giacomo Bernardi







"Safe House - Nessuno è al sicuro" è un thriller del 2012 diretto da Daniel Espinosa, giovane regista svedese di origini cilene. I protagonisti del film, un concentrato di azione ed emozioni forti, sono Denzel Washington e Ryan Reynolds. Nel primo week-end nei cinema statunitensi il film di Espinosa ha incassato quasi 40 milioni di dollari, ottenendo anche ottimi riscontri di critica per la sua spettacolarità.

La trama

Tobin Frost (Denzel Washington) è un ex agente della CIA in possesso di un microchip con documenti preziosi e compromettenti. Proprio per questo, dopo dieci anni, viene catturato dai suoi vecchi compagni e interrogato all'interno di un'impenetrabile safe house. Durante l'interrogatorio, un gruppo di mercenari irrompe improvvisamente nel bunker per uccidere la presunta spia, scatenando il caos più totale. Tobin riesce miracolosamente a scappare, grazie anche all'aiuto della recluta Matt Weston (Ryan Reynolds). Ma il pericolo, per i due fuggitivi, non è finito.

Il trailer

Perché vederlo

"Safe House" è azione pura, rocambolesca, dura. Daniel Espinosa, abile e sapiente regista, non lascia spazio alle distrazioni. La trama è originale e ben strutturata, il ritmo incalzante è spezzato solo da sorprese o avvenimenti inattesi. Poi c'è Denzel Washington: una garanzia assoluta di spettacolo. Al suo fianco l'ottimo Ryan Reynolds, che con una interpretazione sublime riesce a non farsi rubare la scena dall'ingombrante presenza del collega. Il thriller di Espinosa è completo e avvincente, un vero e proprio gioiello. Consigliatissimo a tutti gli amanti dell'azione. Con questo film, sicuramente, non ci si annoia.