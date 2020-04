Salvate il soldato Ryan: trama, trailer e perché vederlo

Trama e cast

Subito dopo lo sbarco in Normandia nel 1944, il piccolo drappello guidato dal capitano Miller viene incaricato di trovare il soldato Ryan disperso. L'esercito americano vuole riportarlo a casa. È l'unico sopravvissuto di una famiglia composta, oltre che da lui, da quattro fratelli, tutti caduti in guerra. Durante questa missione la pattuglia si imbatte in mille difficoltà.



Il protagonista del film è Tom Hanks nel ruolo del capitano John Miller, un'interpretazione che è gli valsa la candidatura all'Oscar. Gli altri componenti del plotone sono: il sergente Michael Horvath (Tom Sizemore), l'interprete tecnico Timothy Upham (Jeremy Davies), i soldati scelti Richard Reiben (Edward Burns) e Adrian Caparzo (Vin Diesel), l'infermiere Irwin Wade (Giovanni Ribisi) e i soldati semplici Stanley Mellish (Adam Goldberg) e Daniel Jackson (Barry Pepper). Nella parte del giovane soldato superstite c'è Matt Damon.