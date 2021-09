“San Andreas”: cast, trama, trailer e 7 cose da sapere

Se i disaster movie sono il vostro genere, ecco sette curiosità e tutto quello che c'è da sapere sul film con Dwayne Johnson e Carla Gugino Dwayne Johnson è il protagonista di «San Andreas» Credit: © Warner Bros. Pictures Redazione Sorrisi







"San Andreas" è un emozionante e spettacolare thriller d’azione con Dwayne Johnson che esorcizza una delle più grandi paure made in USA: il “Big One”, ossia il gigantesco terremoto che potrebbe devastare la California distruggendo la città di Los Angeles.

Il cast:

Alexandra Daddario (Blake Gaines), Dwayne Johnson (Raymond Gaines), Carla Gugino (Emma Gaines), Colton Haynes (Joby O'Leary), Ioan Gruffudd (Daniel Riddick) e Paul Giamatti (Dr. Lawrence Hayes)

La trama:

"San Andreas" racconta il terremoto di maggiore magnitudo mai successo nella storia conosciuta. Uno sciame sismico lungo una faglia mai rilevata in precedenza, nei pressi della diga di Hoover del Nevada, attraversa il confine per attivare la famosa Faglia di Sant'Andrea in California, che deflagra in una enorme scossa scuotendo Los Angeles fino alle sue fondamenta. Ma non si ferma lì. L'onda d'urto viaggia lungo tutta la sua linea, innescando un effetto a catena di caos e distruzione fino ad arrivare a San Francisco. Dwayne Johnson interpreta Ray, il personaggio intorno al quale ruota tutta la storia, pilota di elicottero della squadra di soccorso dei pompieri di Los Angeles, il quale si imbarca in una missione altamente personale quando il disastro ha inizio, ripromettendosi di portare in salvo la sua ex moglie e la loro figlia nel bel mezzo dell'escalation di eventi disastrosi.

Il trailer

7 cose da sapere