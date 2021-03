Sanremo 2021, cosa guardare in tv oltre al Festival

Si cominicia con un film perfetto per tutti i fan del compianto Gigi Proietti con la commedia del 2010 "La vita è una cosa meravigliosa", in onda su Canale 5 dalle 21.20. Stesso orario, ma su Rai 2, per la commedia d'azione "Il tuo ex non muore mai", mentre sul canale 20, ma alle 21.05, c'è il kolossal "Troy", per rivivere l'epica di Omero (molto romanzata). Per un martedì d'attualità, ci sono almeno tre programmi tra cui scegliere: "Cartabianca" (Rai 3, ore 21.20), "Le Iene presentano: un anno di Covid" (Italia1, ore 21.20) e, ancora, "Dimartedì" su La7 (ore 21.15).