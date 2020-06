“Sapore di te”: trailer, trama e cast

28 Giugno 2020 | 13:09 di Lorenzo Di Palma

Dopo esattamente trent’anni dal grande successo di Sapore di Mare girato nel 1983 ma ambientato negli anni ’60 che rilanciò quegli anni e la colonna sonora di quell’epoca allegra e disincantata, i fratelli Vanzina tornarono a Forte dei Marmi per rilanciare gli anni ’80. Anni pieni di allegria e di canzoni altrettanto mitiche di quelle degli anni ’60. E lo fanno raccontando, come sceneggiatori, due estati (quelle del 1983 e del 1984) con il film Sapore di te diretto dal solo Carlo Vanzina, che illustra uno spaccato della società italiana di allora.

La trama

I protagonisti di questa storia sono tanti. Ci sono Luca e Chicco, due compagni d’università, che si innamorano della stessa ragazza. C’è Anna, che sta per laurearsi e che incontra Armando, uno Steve McQueen di provincia che gli rapisce il cuore. C’è la famiglia Proietti, con Alberto tifoso romanista, sua moglie Elena e la figlia diciassettenne Rossella, oggetto delle attenzioni di Luca e Chicco. C’è il Ministro De Marco, un simpatico socialista napoletano travolto dalla passione per la sentimentale e ingenua Daniela, una giovane soubrette di Drive In. Intorno a loro un mosaico di caratteri tipici di quell’epoca: il bagnino Renato, che seduce le giovani straniere, la compagnia della spiaggia dei ragazzi sempre pronti a scherzi goliardici e a scappatelle sentimentali, i genitori di Luca, due borghesi milanesi che rimpiangono gli anni ’60…

Il film vuole essere un piccolo e divertente romanzo sentimentale sull’amicizia, l’amore, il successo, il destino. E infatti, nel finale, in una frenetica carrellata dagli anni ’80 ad oggi seguiamo le vicissitudini dei nostri protagonisti e quello che la vita ha riservato per loro. Sono finali commoventi, divertenti e spesso anche felici come quelli dei film dove prima dei titoli di coda arriva sempre immancabilmente l’happy end.

Il cast

Nel cast spicca un Vincenzo Salemme, particolarmente in forma a dar vita al politico napoletano, affiancato da Giorgio Pasotti, Serena Autieri, Nancy Brilli, Katy Louise Saunders, Eugenio Franceschini, Maurizio Mattioli, Martina Stella, Virginie Marsan e Matteo Leoni.

