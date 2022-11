“Sbagliata Ascendente Leone” di Emma: lo abbiamo visto in anteprima

Su Prime Video, dal 29 novembre, gli ultimi due anni e mezzo dell'artista visti da una prospettiva sorprendente Alessandro Alicandri







Del docufilm "Sbagliata ascendente Leone” di Emma, dal 29 novembre su Prime Video, c'è molto da raccontare ma molto di più da vedere. Il motivo è che l'artista ha deciso, negli 87 minuti di questo lavoro, di raccontarsi in un modo che non è didascalico, non del tutto cronologico, non autocelebrativo e non vuole essere nemmeno provocatorio o alternativo simulando una visione distorta o forzatamente originale del suo personaggio, anzi di una donna che qui, anche nei momenti più sorprendenti, risulta riconoscibilissima.

Su Prime Video c'è quindi una finestra che si affaccia sulla sua vita quando le luci sono spente. Passano i concerti, passa X Factor, passa Sanremo, passano i film da attrice: due anni e mezzo e vengono raccontati da una prospettiva decisamente lontana dai riflettori: le luci scintillanti ci sono ma rimangono sempre sullo sfondo. Non è primaria nemmeno la musica: Emma infatti ha scelto di non raccontare la parte romantica e fiabesca ma il duro lavoro, la ricerca, lo studio, la preparazione, gli errori e la costanza, addirittura non taglia i momenti in cui non canta come se fosse ad un suo concerto. Racconta quindi la meravigliosa fatica e anche la crudezza anche di chi fa un lavoro creativo fuori dal comune e che vive emozioni e miserie che le apparenze non possono descrivere.

Del quadro dipinto, pensato e girato da Federico Giunta e BENDO, vengono prima raccolti e poi tolti tutti i dettagli, tutto ciò che distrae e fa rumore. Rimane quindi lei, la sua vita privata (anche privatissima) e la sua famiglia che in buona sostanza, è formata dai numeri primi che sommati compongono la sua persona. Vediamo non solo i genitori, ma anche la famiglia per così dire allargata, formata dagli amici di sempre che sono spesso anche compagni del suo quotidiano, su e giù dal palco. Disinteressati dal suo successo, Emma è circondata da una rete di persone che le sono state accanto anche nei momenti più bui, una rete d'amore che l'ha di certo salvata. Il tema dei rapporti umani in “Sbagliata ascendente Leone” è centrale, perché descrive il quadro di una donna che, seppur nelle difficoltà enormi della sua vita e della sua carriera non è mai stata sola. In sintesi, non scoprirete più di tanto l'Emma che già conoscete, perché quella l'avete vista sempre, ma soprattutto l'Emma che oggi è diventata.