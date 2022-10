“Sbagliata ascendente Leone”: il docufilm dedicato a Emma Marrone

Dopo Tiziano Ferro e Laura Pausini, la cantante approda su Prime Video da fine novembre Cecilia Uzzo







Si intitola "Sbagliata ascendente Leone" il docufilm dedicato ad Emma Marrone, che della personalità forte (proprio come la sua voce) ha fatto un segno distintivo. Proprio con questo titolo che gioca tra Zodiaco ed emotività, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 29 novembre 2022.

Diretto dal duo registico Bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), il progetto nasce da un’idea della cantante, che vuole raccontare sé stessa in prima persona. Non per niente ha pubblicato la locandina del docufilm con la didascalia: «Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità».

Prodotto da Lotus Production (di Leone Film Group) e scritto da Federico Giunta e Bendo, il documentario tratteggerà un ritratto inedito dell’artista, del suo talento e della sua forte determinazione, dentro e fuori dal palco. Ancora una volta, i fan di Emma Marrone, da sempre conquistati dalla sua sincerità, si troveranno a conoscerla ancora più in profondità come donna complessa, forte, coraggiosa, con le sue fragilità. "Sbagliata ascendente Leone" si aggiunge alla collezione di titoli di Prime Video dedicati a cantanti italiani, come Tiziano Ferro e Laura Pausini, e all'ormai ampio catalogo di produzioni italiane Original, tra cui "The Ferragnez - La serie" e "Vita da Carlo".