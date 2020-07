“Scusate se esisto!”: cast, trama e trailer

30 Luglio 2020 | 10:20 di Lorenzo Di Palma

«L'idea del soggetto prende spunto dal bisogno, sempre più diffuso, di non dire tutta la verità, di nascondere certi aspetti della propria vita, fingendo per alcuni motivi o per esigenze professionali di essere qualcun altro» così Riccardo Milani, regista («Benvenuto Presidente!») e co-scenaggiatore, racconta il suo film "Scusate se esisto!", una divertente commedia del 2014, con protagonista la coppia formata da Paola Cortellesi e Raoul Bova. Accanto a loro nel cast ci sono anche Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Cesare Bocci, Marco Bocci, Ennio Fantastichini e Stefania Rocca.

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2014

Durata: 106'

Regista: Riccardo Milani

Cast: Marco Bocci, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini, Raoul Bova, Paola Cortellesi, Cesare Bocci



Trama

Serena è un architetto dal talento straordinario. Dopo una serie di successi professionali all'estero, ha deciso di tornare a lavorare in Italia, perché ama il suo paese. Nell'avventurosa ricerca di un posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che tutti si aspettano che lei sia: un uomo. O così pare. Nel frattempo incontra Francesco: bello e affascinante, il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne? O così pare. Tra Serena e Francesco nasce un rapporto intenso e diventano la coppia perfetta. Pronti a tutto pur di darsi una mano saranno costretti a condividere segreti e inganni perché a volte, per essere davvero se stessi, è meglio fingersi qualcun altro!

Trailer