Se le canzoni di Taylor Swift fossero… 11 film da vedere in streaming!

«Tempo, mistico tempo/Mi taglia, e poi mi guarisce/C'erano indizi che non ho visto?/E non è dolce pensare che per tutto questo tempo c'è stato un filo invisibile che ti ha legato a me?»

"Invisible string"

Sì, è proprio il classico (nella cultura giapponese) filo rosso del destino che unisce due adolescenti: lei ubicata in un remoto paesino di campagna, lui cittadino della metropoli (Tokyo), si ritrovano per magia l'uno nel corpo dell'altra e devono imparare a conoscersi per non combinare disastri nelle rispettive vite. Finiranno per innamorarsi, ma la sorte e un colpo di scena ci mettono lo zampino... Tra i film d'animazione nipponici di maggior successo degli ultimi anni, diretto da Makoto Shinkai nel 2017.

Su Netflix