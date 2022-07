“Se mi vuoi bene”: cast, trama e trailer

Una commedia corale con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna e Gianmarco Tognazzi Redazione Sorrisi







Vittima della depressione, Diego (Claudio Bisio) decide che per stare meglio deve aiutare il prossimo. Cerca perciò di migliorare la vita di chi gli sta intorno, ma la sua abilità nel fare disastri senza volerlo è leggendaria… "Se mi vuoi bene" è una commedia corale diretta da Fausto Brizzi e con un cast ricchissimo che comprende tra gli altri Flavio Insinna e Gianmarco Tognazzi.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2019

2019 Durata : 100’

: 100’ Regista: Fausto Brizzi

Fausto Brizzi Attori: Claudio Bisio, Flavio Insinna, Sergio Rubini, Gianmarco Tognazzi

Trama

L'avvocato di successo Diego, è in realtà un uomo affetto da forte depressione. Dopo un tentativo di suicidio non riuscito scopre un insolito negozio sulla strada per andare al suo studio legale: Chiacchiere. Qui conosce il proprietario, Massimiliano e, proprio chiacchierando con lui, trova la soluzione ai suoi problemi psicologici, ovvero cominciare a fare del bene a tutti i suoi cari: la madre, il padre, sua figlia, suo fratello, l'ex moglie e una coppia di amici. Le conseguenze però non saranno quelle sperate.

