“Se son rose…”: cast, trama e trailer

10 Novembre 2020 | 09:38 di Redazione Sorrisi

Leonardo Pieraccioni non cerca neppure di nascondere che nelle donne del film "Se son rose..." sono davvero ritratte le ex fidanzate della sua vita. «Claudia Pandolfi per esempio sarebbe Laura Torrisi. Avevo proposto la parte direttamente a lei, ma mi ha risposto: “Non ce la faccio a dirti anche in un film quello che ti ripeto da dieci anni nella vita vera!”» ha raccontato il regista.

La vicenda della commedia prende il via da un messaggio mandato alle ex fidanzate del protagonista Leonardo Giustini (Leonardo Pieraccioni), a sua insaputa. Questo, il testo del messaggio: «Sono cambiato. Riproviamoci!». È la figlia ad aver mandato di nascosto il messaggio, stanca di vedere il padre come un campione di disimpegno. Giustini, giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web, viene così travolto degli eventi. Alcune delle ex incredibilmente rispondono all'appello e quella che era nata come l'innocua provocazione di un'adolescente si trasforma in una macchina del tempo, generando così un divertente viaggio tra passato e presente.

Cast

GENERE: Commedia

DURATA: 90’

REGISTA: Leonardo Pieraccioni

ATTORI: Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Mariasole Pollio, Antonia Truppo e Nunzia Schiano

Trama

Leonardo è un giornalista che ha esaurito stimoli e sogni. Stanca di vederlo così, la figlia adolescente rintraccia il numero delle sue ex e manda a tutte lo stesso sms: «Sono cambiato. Riproviamoci!». Rispondono in quattro. Una è diventata una suora laica, un’altra insegna filosofia all’università e ha due insopportabili gemelli, la terza è in depressione (Michela Andreozzi), la quarta si sta operando per diventare un uomo. In più Leonardo deve pensare all’ex moglie e alla figlia e chiarire finalmente il suo rapporto con la bislacca Ginora (Elena Cucci), amica ma anche amante. Ora per lui gli stimoli sono pure troppi!

Trailer