Sean Connery: l’omaggio di Rai e Sky

Foto: Andy Garcia, Sean Connery, Kevin Costner e Charles Martin Smith in "The Untouchables"

31 Ottobre 2020 | 18:03 di Lorenzo Di Palma

Cambia la programmazione televisiva per ricordare Sean Connery, un protagonista assoluto del cinema mondiale, scomparso oggi a 90 anni. La Rai propone una programmazione speciale e su Rai1 dopo Ballando con le stelle trasmetterà il film Quell’ultimo ponte. Mentre su Rai2 in prima serata andrà in onda Il nome della rosa. Inoltre Rai Movie trasmetterà alle 19.15 la pellicola Robin e Marian, mentre Rai Play renderà disponibile sulla piattaforma il film Quell'ultimo ponte e in catch up, dopo la messa in onda televisiva, Il nome della rosa.

Anche Sky vuole omaggiare il popolare attore scozzese con una programmazione dedicata. Quindi sabato 31 ottobre in prima serata su Sky Cinema Due andrà in onda The Untouchables - Gli Intoccabili, film di Brian De Palma con cui Sean Connery vinse l’Oscar e il Golden Globe nel 1988 come miglior attore non protagonista.

Domenica 1° novembre, invece, sempre su Sky Cinema Due, andrà in onda una maratona di sei film a partire dalle ore 10.45. Si inizia con 1855 - La grande rapina al treno, con Sean Connery e Donald Sutherland e la regia di Michael Crichton (autore anche del romanzo da cui è tratto). A seguire, alle 12.40, il western Shalako di Edward Dmytryk con Sean Connery e Brigitte Bardot. Si continua, poi, alle 14.35, con un nuovo passaggio di The Untouchables - Gli Intoccabili, mentre alle 16.40 toccherà a Il primo cavaliere, con Richard Gere. Alle 18.55 sarà la volta di La casa Russia, dal romanzo di John Le Carrè, una spy story con Sean Connery e Michelle Pfeiffer. Chiuderà la maratona, in prima serata il film Scoprendo Forrester: dal regista di Will Hunting – Genio ribelle, una commovente storia di formazione dove uno studente irrompe nella vita di un burbero romanziere per imparare i segreti della scrittura.