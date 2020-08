“Sei mai stata sulla luna?”: trama, cast e trailer

06 Agosto 2020 | 10:17 di Lorenzo Di Palma

Vanta un ampio cast di star italiane il film «Sei mai stata sulla Luna?» diretto da Paolo Genovese, tra le quali Raoul Bova, Nino Frassica e Neri Marcorè.



«I due cuori che battono all’unisono all’interno di questo film sono il forte desiderio di emozionare e la volontà di mettere a nudo una parte delicata che appartiene a chiunque: l’essere prigionieri di noi stessi, dei nostri desideri e delle nostre aspettative, fino a non riconoscerne più la ragione e il senso. Guia, la nostra protagonista, è molto confusa e non sa di esserlo» spiega il regista nelle note di regia.

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2015

Durata: 90'

Regista: Paolo Genovese

Cast: Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè, Rolando Ravello, Paolo Sassanelli, Pietro Sermonti, Emilio Solfrizzi, Giulia Michelini, Sergio Rubini



Trama

Il film è la storia di Guia (Liz Solari), 30enne che lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove ha ereditato una grande masseria di famiglia.



Qui si imbatterà in Renzo (Raoul Bova), un affascinante contadino del posto e capisce che l’unica cosa che le manca è l’amore, quello vero. Guia non sa nulla di quella terra, né come si vive in quelle zone visto che è abituata a vivere nel lusso. Ma sarà proprio il suo rapporto con Renzo a farle cambiare idea. Che cosa deciderà? Tornerà alla vita a cui è tanto legata, tra sfilate e cene galanti, oppure quella che ha trovato in Puglia?

