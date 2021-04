“Senza rimorso”: piacere, agente John Clark

Uno spettacolare film tratto da Tom Clancy, diretto da Stefano Sollima Jodie Turner-Smith e Michael B. Jordan in "Senza rimorso" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Il regista italiano Stefano Sollima è il primo a dirigere un film sull’agente della marina militare John Clark: si intitola “Senza rimorso” ed è in arrivo su Prime Video il 30 aprile.

In realtà abbiamo già conosciuto il personaggio, che incontra Jack Ryan nei romanzi di Tom Clancy (e anche in un paio di film). Ma ora è lui il protagonista, interpretato da Michael B. Jordan. La vendetta di una squadra di soldati russi ha colpito la sua famiglia e ora Clark disposto a tutto pur di trovarli. Ma nel farlo scoprirà anche un piano per scatenare una guerra totale...