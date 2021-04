“Senza rimorso”: su Prime Video il nuovo film di Stefano Sollima

Il regista di “Suburra” e “ZeroZeroZero” dirige il primo capitolo, in streaming dal 30 aprile, di una nuova saga tratta dalle opere di Tom Clancy Michael B. Jordan in "Senza rimorso" Valentina Barzaghi







Azione e poteri forti sono al centro di "Senza rimoso", il nuovo film di Stefano Sollima basato su uno dei romanzi di Tom Clancy (1993), il creatore di Jack Ryan. È disponibile su Amazon Prime Video dal 30 aprile e si annuncia come il primo capitolo di una nuova saga che la Fox vorrebbe costruire sulle opere dell'autore americano, di cui è già previsto un adattamento per il grande schermo di “Rainbow Six”.

La trama

“Senza rimorso” introduce il protagonista di questo nuovo possibile franchise. Il suo nome è John Kelly (Michael B. Jordan), capitano di una squadra scelta Navy SEAL sotto copertura. Dopo una missione militare conclusasi in modo inaspettato, Kelly torna a casa, negli Stati Uniti, dove ad attenderlo c'è sua moglie, ormai al termine di gravidanza. Quando una sera diversi gruppi armati giungono in città con lo scopo di uccidere lui e gli altri membri della sua squadra, John riesce a scamparla, ma sua moglie e sua figlia cadono vittime di quella che è palesemente un'esecuzione commissionata. Kelly vuole vendetta e inizia così una serie d’indagini che lo possano portare ai responsabili del crimine, scoprendo però che tutto fa parte di un disegno politico molto più grande e intricato della sua giustizia privata.

C’è tutto quello che vi potreste aspettare da un film tratto dalle opere di Tom Clancy e da un lavoro firmato da Stefano Sollima: action cupa, armi di tutti i calibri, operazioni militari ben architettate, trame politiche e tanto testosterone. È un classico revenge movie - ovvero un film che racconta una vendetta - con il plus di un intreccio politico che porterà avanti la missione del capitano Kelly ben oltre la fine di questa prima storia.

Stefano Sollima, alla sua ultima prova internazionale e già autore di genere cult per produzioni come “Suburra”, “ZeroZeroZero”, "Soldado" e “Gomorra la serie”, fonde il suo cinema tutto azione e dramma con la tematica cara a Clancy dei giochi di potere, perlopiù in riferimento a intrighi internazionali e politici. Il risultato è un buon lavoro, con l’unica pecca di avere alcuni dialoghi in sceneggiatura - firmata da Taylor Sheridan, che aveva scritto anche “Sicario”, “Soldado”, “I segreti di Wind River”, insieme a Will Staples - che a volte cadono un po’ nello scontato e nel sensazionalistico.

Il cast

Nel cast del film troviamo Michael B. Jordan (“Creed”) nei panni di John Clark. Insieme a lui ci sono Jamie Bell (“Billy Elliot”, “Rocketman”) in quelli di Robert Ritter, Jodie Turner-Smith in quelli di Karen Greer, Lauren London in quelli di Pam Kelly e Guy Pearce in quelli del Segretario di Stato Clay, tra i tanti.