“Serenity – L’isola dell’inganno”: cast, trama e trailer

Un thriller che gira intorno a un triangolo amoroso con attrazioni fatali, segreti sepolti e una verità tutta da scoprire







Scritto e diretto dal regista e sceneggiatore Steven Knight nel 2019, Serenity - L'isola dell'inganno è un thriller che gira intorno a un triangolo amoroso e una verità nascosta, con un cast guidato da ben due premi Oscar, ovvero Matthew McConaughey e Anne Hathaway, di nuovo insieme dopo il successo di Interstellar. Il film è la misteriosa storia del capitano Baker Dill, un uomo che si è lasciato alle spalle il passato trasferendosi in una bellissima isola tropicale e iniziando una nuova vita. La sua tranquilla esistenza viene nuovamente sconvolta quando ricompare l’ex moglie, mai dimenticata, con una terribile richiesta d’aiuto: uccidere il suo violento e sadico marito. «Sono sempre stato incuriosito, per diversi motivi, dalle brave persone che fanno cose brutte per una buona ragione, come succede in questo film», spiega il regista Steven Knight: «Mi interessa anche il concetto di scelta e di libero arbitrio, perché è difficile capire se ce li abbiamo davvero. Una volta che fai una scelta è fatta, ma quello che hai deciso sarebbe accaduto comunque o è davvero dipeso da te?».

Il Trailer

Il Cast

Regista: Steven Knight. Interpreti: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Djimon Hounsou, Jason Clarke

La Trama

Baker Dill, uomo dal misterioso passato, si è ritirato su un'isola al largo della Florida. Chiuso in se stesso, solitario e burbero da anni, senza grandi speranze, nelle battute di pesca insegue un tonno gigante e poi va a farsi consolare a terra da Constance, una donna dalla matura bellezza. Un giorno l'ex moglie di Baker si presenta sull'isola e gli chiede di salvare lei e il figlio dal nuovo e violento marito, proponendogli di gettare l'uomo in acqua durante una gita in barca, in cambio di 10 milioni di dollari.