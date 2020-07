“Sette anni in Tibet”: cast, trama e trailer

18 Luglio 2020 | 13:49 di Lorenzo Di Palma

Per girare Sette anni in Tibet il regista Jean-Jacques Annaud si è ispirato alla storia vera dell’alpinista austriaco Heinrich Harrer. Nel 1939, Harrer è un sostenitore del Partito nazionalsocialista tedesco e, su richiesta del governo, accetta di far parte di una spedizione con il compito di scalare il Nanga Parbat, vetta dell'Himalaya. L'uomo parte per la missione, lasciando la moglie Ingrind incinta a casa e affidandola a un amico. L'impresa non va a buon fine e, dopo essere sfuggito agli inglesi, Harrer si ritrova a vagare per il Tibet. Giunto nella capitale Lhasa, conosce il Dalai Lama bambino. Tra i due nascerà un'amicizia destinata a durare nel tempo.

Nel cast spicca il protagonista Brad Pitt che impersona Heinrich Harrer, con la collaborazione di David Thewlis, Dorjee Tsering, Jamyang Jamtsho Wangchuk. Il film, ambientato in realtà solo in piccolissima parte in Tibet è stato per lo più girato in Argentina, Canada e Austria. Appena uscito, fu duramente criticato dal regime cinese e, per questo, il regista e gli attori protagonisti Pitt e Thewlis sono stati banditi per sempre dalla Cina.

Trailer