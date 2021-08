“Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile”: cast, trama, trailer

La crisi e la conseguente contesa del posto di lavoro con un collega è la base da cui si sviluppa questa commedia italiana con un cast tutto da ridere Sharm el Sheikh - Un’estate indimenticabile Credit: © Retinrete Cecilia Uzzo







Ambientazione esotica, bellezze in bikini, personaggi in grado di trasformare in gag perfino i momenti difficili: sono questi gli ingredienti di "Sharm el Sheikh - Un’estate indimenticabile". La commedia di Ugo Fabrizio Giordani, uscita al cinema nel 2010, aveva incassato 1,3 milioni di euro nel primo weekend di programmazione e 3,2 milioni di euro nelle prime 6 settimane al box office. I protagonisti Enrico Brignano e Maurizio Casagrande sono due colleghi che, da amici, si trasformano in rivali che si contendono le simpatie del nuovo capo Giorgio Panariello nel tentativo di salvare il posto di lavoro a causa della crisi. A Sharm El Sheikh, dove si recano con le rispettive famiglie, comincerà una girandola di gag divertenti e flirt adolescenziali, tra volti noti della tv e bellezze in costume da bagno, da Laura Torrisi e Michela Quattrociocche a Sergio Muniz.

La trama



Fabio Romano (Enrico Brigano) è un agente assicurativo che rischia di perdere il suo posto di lavoro a causa della crisi. Una società concorrente ha acquisito quella per la quale lavora e, avendo assorbito anche il pacchetto dipendenti, dovrà prendere anche tutti i lavoratori. A conti fatti però sembra esserci un posto di lavoro vacante, quindi Romano se lo deve contendere con il collega e amico Gennaro De Pascalis (Maurizio Casagrande). Fabio scopre che il nuovo presidente della società, Guido Saraceni (Giorgio Panariello), è in vacanza a Sharm El Sheikh, così decide di raggiungerlo. L’idea è presentarsi, farsi conoscere e, soprattutto, convincere il nuovo capo a dargli l’unico posto di lavoro rimasto libero, così Fabio organizza una vacanza a Sharm con tutta la famiglia, nonostante non ami il mare. Una volta arrivato nella località del Mar Rosso, Fabio scopre che anche De Pascalis, che da amico si è trasformato in avversario, ha avuto la sua stessa idea ed è lì per cercare di ingraziarsi Saraceni. Il soggiorno diventa sempre più movimentato anche a causa delle inevitabili dinamiche che si creano con mogli e figli ma, alla fine, Fabio avrà un’inaspettata quanto piacevole sorpresa.

Il cast



Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Maurizio Casagrande, Cecilia Dazzi,Elena Russo, Michela Quattrociocche, Laura Torrisi, Hassani Shapi, Fioretta Mari, Sergio Muniz, Walter Santillo, Ludovica Bizzaglia, Daniele La Leggia, Gabriele Penteriani.

Il trailer