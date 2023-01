“Sharper”: il thriller sulle truffe miliardarie

In arrivo in streaming il film originale Apple Tv+ con Julianne Moore e Sebastian Stan "Sharper" Credit: © Apple Tv+ Cecilia Uzzo







È "Sharper" il film che inaugura le nuove produzioni originali di Apple Tv+. La pellicola, di cui è appena stato rilasciato il trailer, sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 17 febbraio. Un thriller dal cast stellare, che potrebbe essere particolarmente apprezzato dai fan di pellicole come "Ocean's Eleven", "Now You See Me" e "American Hustle". A dirigerlo c'è Benjamin Caron, già regista di serie come "Andor", "The Crown", "Sherlock" e altri titoli di successo.

La trama

La trama di "Sharper" è piuttosto misteriosa, si sa solo che racconta di un artista della truffa che prende di mira i miliardari, in particolare quelli che ingannano le persone. Apple Tv+ ha pubblicato poche righe per anticipare il film, che «si snoda tra i segreti di New York, dagli attici della Fifth Avenue agli angoli oscuri del Queens. Le motivazioni dei protagonisti sono sempre sospette e le aspettative vengono stravolte quando nulla è come sembra».

Il cast

Un altro elemento notevole di "Sharper" è senza dubbio il cast costellato da star, a cominciare da Julianne Moore: l’attrice, premio Oscar per "Still Alice" nel 2014, interpreta il ruolo della miliardaria Madeline, anche se non si sa se sarà vittima o antagonista. L’artista della truffa è invece interpretato da Sebastian Stan, famoso come Bucky Barnes nei cinecomic Marvel e recentemente protagonista della miniserie "Pam & Tommy" (in cui era Tommy Lee). Justice Smith, che sarà presto al cinema in "Dungeons & Dragons – L'onore dei ladri" dopo aver partecipato agli ultimi due film della nuova trilogia "Jurassic World" dovrebbe far parte del gruppo di truffatori, insieme all’esordiente Briana Middleton. Nel cast, nel ruolo del marito di Madeleine, c’è invece John Lithgow, vincitori di Golden Globe e Emmy per "Una famiglia del terzo tipo" e "Dexter".

Il trailer