“Shazam!”: cast, trama e trailer

Tanta ironia, ma anche azione, effetti speciali e un bel messaggio su cosa significhi fare delle scelte e diventare grandi Redazione Sorrisi







Cosa avreste fatto se a 15 anni aveste scoperto che vi bastava pronunciare la parola “Shazam!” per diventare un supereroe? Divertente, certo, ma gestire poteri sovrumani non è facile quando si è poco più che un ragazzino. È proprio questo che rende simpatico il supereroe Shazam (interpretato, nella versione adulta, da Zachary Levi: ve lo ricordate in “Chuck”?). Anche perché, un po’ come succedeva in “Big” con Tom Hanks, il suo migliore amico continua a essere un ragazzino (Freddy, interpretato da Jack Dylan Grazer). Tanta ironia, ma anche azione, effetti speciali e un bel messaggio su cosa significhi fare delle scelte e diventare grandi.

Cast

Genere : Fantascienza

: Fantascienza Uscita : 2019

: 2019 Durata : 132’

: 132’ Regista : David F. Sandberg

: David F. Sandberg Attori: Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, Asher Angel, Adam Brody

Trama

Thaddeus è un bambino non considerato dal fratello maggiore e dal padre, finché non si ritrova improvvisamente in una caverna di fronte all'antico mago Shazam, che lo mette alla prova. Si fa però tentare da sinistre presenze e fallisce il suo test, così continuerà a vivere ossessionato dall'occasione che ha perduto. Dagli anni 80 si arriva ai giorni nostri, quando Thaddeus finalmente riesce a ottenere terribili poteri, ma il mago a sua volta trova un giovane a cui donare straordinarie capacità.

Trailer