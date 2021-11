“Sherlock Holmes – Gioco di ombre”: cast, trama e trailer

Torna l'investigatore più famoso del Regno Unito interpretato da Robert Downey Jr. Sherlock Holmes - Gioco di ombre Credit: © Warner Lorenzo Di Palma







Squadra che vince non si cambia. Per Sherlock Holmes – Gioco di Ombre, sequel del 2011 di Sherlock Holmes, Guy Ritchie torna a dirigere Robert Downey Jr. che interpreta di nuovo il più famoso detective del mondo e Jude Law indossa ancora i panni del suo amico e collega Dr. Watson. Inoltre Rachel McAdams recita ancora il ruolo di Irene Adler, l'unica donna ad aver mai battuto Holmes e che ha mantenuto un rapporto tempestuoso con il detective. Mark Strong è il loro misterioso nuovo avversario, Blackwood. Kelly Reilly veste i panni dell'oggetto del desiderio di Watson, Mary.

Questa volta il nemico da sconfiggere è il professor James Moriarty (Jared Harris), la più brillante mente criminale in circolazione, che non solo ha un’intelligenza pari a quella di Holmes, ma la sua predisposizione al male potrebbe dimostrarsi un vantaggio letale. Ora che un’ondata di caos e morte ha investito il mondo, solo Holmes e Watson possono impedire all’astuto Moriarty di portare a termine il suo piano criminale e cambiare il corso della storia.

Jude Law, Robert Downey Jr., Stephen Fry, Rachel McAdams, Kelly Reilly, Noomi Rapace, Jared Harris, Eddie Marsan, Robert Downey Jr.

Nel 1891 i rapporti tra Francia e Germania sono piuttosto tesi a seguito di una serie di attentati. Per alcuni, questi atti terroristici sono riconducibili ai nazionalisti, per altri agli anarchici, per Sherlock Holmes a nessuno dei due gruppi. Holmes ha tutta un'altra teoria. Il brillante ed eccentrico investigatore spiega al suo amico e partner Dr. Watson, prossimo alle nozze, che dietro a tutti gli attentati, omicidi e acquisizioni, si nasconde il genio del professor James Moriarty. Mentre Holmes è determinato a fermare le macchinazioni del professor Moriarty prima che raggiungano l’apice, Watson vuole solo festeggiare il suo addio al celibato, sposarsi e tenersi lontano da quella vita caotica e piena di imprevisti che comportava la costante compagnia di Holmes. L’addio al celibato, organizzato da Holmes, diventa un’occasione per indagare su Moriarty e convincere l’amico dottore a lasciar perdere le nozze e a unirsi lui. Watson rifiuta e, pur in stato malconcio dopo una notte con Holmes, il mattino seguente si sposa.