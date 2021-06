«Shrek»: trama, trailer e curiosità

Film d'animazione del 2001 diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson, fu il primo cartone animato digitale della DreamWorks. L'orco dal cuore d'oro è diventato subito amatissimo dal pubblico e dalla critica: il film è stato un successo straordinario, superando anche le previsioni, ed è oggi considerato un cult, con ben tre sequel e un musical alle spalle. Angelo De Marinis







Uscito nelle sale italiane nel 2001, adulti e bambini si sono subito innamorati di Shrek e della sua parodia delle favole classiche: nel film d’animazione, l’eroe è un orco verde e solitario, il suo aiutante è un asino petulante e la principessa in realtà è ben diversa dall’apparenza. La pellicola fu premiata con un Oscar nel 2002, e negli anni sono nati ben tre sequel, uno spin-off e un musical.

Il film può vantare dei doppiatori di grande prestigio: nella versione statunitense gli attori che hanno partecipato al progetto sono Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Vincent Cassel, John Lithgow, Kathleen Freeman e Chris Miller. Anche la versione italiana si è affidata a grandi professionisti del settore: Shrek è doppiato da Renato Cecchetto, Ciuchino da Nanni Baldini, mentre la principessa Fiona ha la voce di Selvaggia Quattrini.

TRAMA

Shrek è un orco che ama vivere da solo nella sua palude. Tutte le creature delle favole tra cui Pinocchio, il lupo di Cappuccetto Rosso, Biancaneve, i Sette Nani e i Tre Porcellini, sono stati esiliati da Duloc, il feudo di Lord Farquaad, crudele dittatore, che vuole salire al potere come re. E, suo malgrado, Shrek se li ritrova nella sua palude: allora decide di andare a cercare Lord Farquaad con l’aiuto di Ciuchino, poiché è l’unico in grado di sapere dove si trovi. L’unico modo per fargli riprendere tutte le creature è portargli la principessa Fiona affinché se la prenda in moglie. Così Shrek e Ciuchino si mettono in viaggio per un’avventura che cambierà per sempre le loro vite.

TRAILER

CURIOSITA'

Il film è ispirato al libro illustrato Shrek! del 1990, scritto da William Steig

Il nome Shrek deriva dal termine di lingua tedesca "schreck" e dal termine in yiddish "שרעק" (shreck), che significano "paura", "terrore"

Nel 2002, Shrek fu la prima pellicola ad aver vinto il premio Oscar come Miglior Film d'Animazione, categoria inaugurata quello stesso anno dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Steven Spielberg aveva acquistato i diritti del libro nel 1991, anni prima di fondare la DreamWorks, e pensava di realizzarne un film d’animazione tradizionale. Shrek diventò invece il primo film digitale realizzato dalla DreamWorks.

Il personaggio di Ciuchino è stato modellato su Pericles, un vero asino di Barron Park, Palo Alto, in California. Shrek, invece, è basato sul wrestler francese Maurice Tillet.